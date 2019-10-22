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    Шоу-биз

    Голливудский актер Алек Болдуин снял брюки в прямом эфире

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    Алек Болдуин - Голливудский актер Алек Болдуин снял брюки в прямом эфире
    Алек Болдуин

    61-летний актер стал гостем развлекательного вечернего шоу Джимми Фэллона

    Алек Болдуин посетил популярное вечернее американское телешоу. В начале беседы ведущий предложил звездному гостю вспомнить его прошлое посещение студии.

    «Помнишь, в тот раз мы решили разыграть зрителей и сделали вид, будто сперва подняли тебя к потолку, а потом ты якобы случайно сорвался вниз?» – обратился Фэллон.

    «Да, было такое. Вы мне еще заранее показали манекен, который должен был очень на меня похож», – ответил Болдуин.

    В этот момент шоумен показал фотографию манекена, который лежал на полу. Алек обратил внимание, что для достоверности гримеры сделали манекену большой живот. Актер в шутку заявил, что это его тогда оскорбило. «А вот этот животик, кстати, это было очень обидно. И знаешь почему? Потому что вы преувеличили. И вообще с тех пор я порядочно сбросил вес», – заявил артист.

    В следующую секунду Болдуин решил доказать свои слова делом. Он встал перед камерой и зрителями в зале, после чего спустил брюки. «Смотри, как я похудел! Ни единого лишнего килограмма», – обратился к Фэллону актер.

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    Голливудский актер Алек Болдуин снял брюки в прямом эфире
    Голливудский актер Алек Болдуин снял брюки в прямом эфире
    Голливудский актер Алек Болдуин снял брюки в прямом эфире
    Голливудский актер Алек Болдуин снял брюки в прямом эфире

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