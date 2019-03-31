Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями



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Гвинет Пэлтроу

Неординарный образ Гвинет обескуражил поклонников актрисы

46-летняя Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) появилась на вручении премии Glaad Media Awards, которую получают звезды за вклад в борьбу за равноправие сексуальных меньшинств. Для мероприятия в Лос-Анджелесе актриса выбрала странный образ.

Гвинет появилась в строгих брюках с прямой талией и с блузкой нюдового оттенка с принтом в виде перьев и мелкого гороха. Розоватыми перьями были украшены и рукава блузки актрисы. Завершением образа Пэлтроу стали босоножки на шпильке. Волосы звезда оставила распущенными, сделав нейтральный макияж.

Неординарный образ Гвинет удивил поклонников актрисы, которая обычно предпочитает сдержанный стиль. Наряд визуально прибавил звезде объема, несмотря на ее стройную фигуру.