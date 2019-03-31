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    Шоу-биз

    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями

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    Гвинет Пэлтроу - Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу

    Неординарный образ Гвинет обескуражил поклонников актрисы

    46-летняя Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) появилась на вручении премии Glaad Media Awards, которую получают звезды за вклад в борьбу за равноправие сексуальных меньшинств. Для мероприятия в Лос-Анджелесе актриса выбрала странный образ.

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    Гвинет появилась в строгих брюках с прямой талией и с блузкой нюдового оттенка с принтом в виде перьев и мелкого гороха. Розоватыми перьями были украшены и рукава блузки актрисы. Завершением образа Пэлтроу стали босоножки на шпильке. Волосы звезда оставила распущенными, сделав нейтральный макияж.

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    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями
    Гвинет Пэлтроу удивила поклонников странной блузкой с розовыми перьями

    Неординарный образ Гвинет удивил поклонников актрисы, которая обычно предпочитает сдержанный стиль. Наряд визуально прибавил звезде объема, несмотря на ее стройную фигуру.

     

    знаменитости мода и красота актриса
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