Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов



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Том Фелтон

Том также заявил о себе как музкант и снялся в клипе популярного британского певца

Актер Том Фелтон, завоевавший мировую известность после роли Драко Малфоя в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, в беседе с Yahoo Movies UK рассказал о выходках фанатов поттерианы.

По словам артиста, поклонники нередко вели себя совершенно неадекватно. Так, Фелтону регулярно присылают сообщения. Как-то, в одном из таких писем фанат представился папой Драко Люциусом и заявил, что усыновит актера при условии, если Том официально возьмет имя и фамилию своего киногероя.

Более того, многие подростки почему-то были уверены, что артист мог как-то изменить сюжет картины. В своих сообщениях они с негодованием требовали наконец «оставить Гарри в покое».

«Некоторые сердитые американцы говорят мне: «Оставь Гарри Поттера! Чем он тебе насолил?» Кажется, они всерьез думают, что я могу оказать влияние на творчество Роулинг», –говорит Фелтон.

Кроме актерской карьеры, Том также заявил о себе как музкант. В 2008 году он выпустил свой первый альбом авторских песен «Time well spent», который пользовался популярностью у фанатов и удачно раскупался. Через несколько месяцев на прилавках интернет-магазинов появилась вторая работа Тома — альбом «All I need».

Кстати говоря, совсем недавно Том снялася в клипе британского певца Джеймса Артура.

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