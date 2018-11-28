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    Шоу-биз

    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов

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    Том Фелтон - Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов
    Том Фелтон

    Том также заявил о себе как музкант и снялся в клипе популярного британского певца

    Актер Том Фелтон, завоевавший мировую известность после роли Драко Малфоя в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, в беседе с Yahoo Movies UK рассказал о выходках фанатов поттерианы.

    По словам артиста, поклонники нередко вели себя совершенно неадекватно. Так, Фелтону регулярно присылают сообщения. Как-то, в одном из таких писем фанат представился папой Драко Люциусом и заявил, что усыновит актера при условии, если Том официально возьмет имя и фамилию своего киногероя.

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    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов
    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов
    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов
    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов
    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов
    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов
    Хотели усыновить: актер из «Гарри Поттера» вспомнил самые странные поступки фанатов

    Более того, многие подростки почему-то были уверены, что артист мог как-то изменить сюжет картины. В своих сообщениях они с негодованием требовали наконец «оставить Гарри в покое».

    «Некоторые сердитые американцы говорят мне: «Оставь Гарри Поттера! Чем он тебе насолил?» Кажется, они всерьез думают, что я могу оказать влияние на творчество Роулинг», –говорит Фелтон.

    Кроме актерской карьеры, Том также заявил о себе как музкант. В 2008 году он выпустил свой первый альбом авторских песен «Time well spent», который пользовался популярностью у фанатов и удачно раскупался.  Через несколько месяцев на прилавках интернет-магазинов появилась вторая работа Тома — альбом «All I need».

    Кстати говоря, совсем недавно Том снялася в клипе британского певца Джеймса Артура.

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