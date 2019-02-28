Хью Джекман снимется в сиквеле «Величайшего шоумена»



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Хью Джекман

Режиссерское кресло снова займет Майкл Грэйси.

Несмотря на то что критики в конце 2017 года сулили фильму «Величайший шоумен» фиаско, они глубоко заблуждались. Вопреки их прогнозам, лента стала хитом и вошла в историю кино как третий по счету мюзикл, собравший колоссальные кассовые сборы.

Режиссер фильма Майкл Грэйси рассказал, что они вместе с Хью Джекманом, который сыграл главную роль в картине, уже начали работать над продолжением.

На этой неделе Джекман исполнил саундтрек из фильма на церемонии открытия вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки Brit Awards. Альбом с этой песней стал самым продаваемым по обе стороны Атлантики в прошлом году.

Поддержать актера приехал и Грэйси, а заодно пообщался с журналистами. «Когда фильм имеет такой успех, то вполне естественно, что ему требуется сиквел. Мы уже начали обсуждение второй части и приступили к работе», - заявил он.

Будет ли это приквел или же самостоятельный фильм, пока неизвестно, равно как и то, появятся ли там, кроме Джекмана, Мишель Уильямс и Зак Эфрон, пишет The Sun.

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