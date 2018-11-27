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    Шоу-биз

    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней

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    <p class="small">Крис Браун и Рианна</p> <div></div> - Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней

    Крис Браун и Рианна

    Мужчина был признан виновным в домашнем насилии и получил пять лет условно

    Новые откровенные снимки 30-летней Рианны для рекламы бренда нижнего бельяне оставили равнодушным бывшего возлюбленного певицы — 29-летний Крис Браун. Правда, то ли его эти фото экс-подруги смутили, то ли восхитили, но он оставил к ним смущающийся смайл. Фолловеры Рири сразу же поняли, что все это неспроста и рэпер взялся за старое — принялся флиртовать с певицей, словно не было их скандального расставания из-за его рукоприкладства.

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    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней
    Избивший Рианну экс-бойфренд Крис Браун снова флиртует с ней

    Рианна же, явно эти комментарии увидевшая, ответить бывшему парню решила довольно оригинально. В сториз своего Instagram она опубликовала некоторые цитаты из Библии, которые, скорее всего, и адресовала Брауну.

    «Ты не должен идти назад. Я буду сильной с Божьей помощью, пока он не избавит меня»,— это лишь некоторые из них.

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    Фото из Instagram Рианны

    Напомним, что Рианна и Крис Браун встречались почти десять лет назад. В 2009 году рэпер избил свою возлюбленную. Он был признан виновным в домашнем насилии, получил пять лет условно и 1400 часов исправительных работ.

     

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