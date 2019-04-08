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    Шоу-биз

    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)

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    Фото: instagram / redcarpetmood - Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Фото: instagram / redcarpetmood

    Марк сделал предложение Чарли год назад

    Свадьба знаменитого дизайнера Марка Джейкобса, которая вчера прошла в Нью-Йорке, была похожа на съемки фильма об истории моды. Все известные модели А-листа, посоветовавшись со стилистами, надели лучшие наряды бренда Marc Jacobs и отправились а один из лучших ресторанов Манхеттена, навстречу многочисленным фотографам и молодоженам. Этот walk of fame вел на бракосочетание 55-летнего модельера и его возлюбленного - модели Чарли Дефранческо.

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    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Известный дизайнер Марк Джейкобс сыграл свадьбу с возлюбленным в Нью-Йорке (фото)
    Фото: instagram / redcarpetmood

    Марк сделал предложение Чарли год назад. В мексиканской ресторане он организовал для возлюбленного флешмоб - сотрудники заведения начали танцевать, а в конце Джейкобс опустился на одно колено и предложил Чарли выйти за него замуж.

    Самыми модными на свадьбе однополой пары были сестры Хадид, Анна Винтур, Кейт Мосс, Рита Ора, Эмили Ратаковски, Кайя Гербер и другие знаменитости.

     

    знаменитости мода и красота шоу-бизнес ЛГБТ новости сестры Хадид
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