Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье



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Синди Кроуфорд

Фигуре супермодели 1990-х может позавидовать любая девушка

Одна из главных супермоделей 90-х годов Синди Кроуфорд в свои 53 года может похвастаться роскошной фигурой, которой позавидуют 20-летние девушки. Кроуфорд также не стесняется выходить в свет в коротких платьях, чтобы продемонстрировать стройные ноги.

Так, для мероприятия, посвященного открытию ночного клуба в Лас-Вегасе, она пришла в обтягивающем красном платье от Alexandre Vauthier с разрезом. Образ иконы 90-х годов дополнили изящные босоножки от Jimmy Choo и серебристый клатч.

Компанию Синди Кроуфорд на торжественном вечере составил ее супруг Рэнди Гербер. Фотографию с мероприятия супермодель опубликовала на своей странице в Instagram.

«Лас-Вегас заставил меня надеть красное», – подписала снимок 53-летняя Кроуфорд.



