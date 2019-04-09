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    Шоу-биз

    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье

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    Синди Кроуфорд - Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Синди Кроуфорд

    Фигуре супермодели 1990-х может позавидовать любая девушка

    Одна из главных супермоделей 90-х годов Синди Кроуфорд в свои 53 года может похвастаться роскошной фигурой, которой позавидуют 20-летние девушки. Кроуфорд также не стесняется выходить в свет в коротких платьях, чтобы продемонстрировать стройные ноги.

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    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье
    Как в молодости: 53-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет в обтягивающем платье

    Так, для мероприятия, посвященного открытию ночного клуба в Лас-Вегасе, она пришла в обтягивающем красном платье от Alexandre Vauthier с разрезом. Образ иконы 90-х годов дополнили изящные босоножки от Jimmy Choo и серебристый клатч.

    Компанию Синди Кроуфорд на торжественном вечере составил ее супруг Рэнди Гербер. Фотографию с мероприятия супермодель опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Лас-Вегас заставил меня надеть красное», – подписала снимок 53-летняя Кроуфорд.

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