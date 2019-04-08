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    Шоу-биз

    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия

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    <p>Камалия</p> <p>Фото: instagram /kamaliyaofficia</p> - Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия

    Камалия

    Фото: instagram /kamaliyaofficia

    Поп-исполнительница пытается помочь другим женщинам

    Украинская певица Камалия вспомнила, как в детстве у нее на глазах отец издевался над матерью.  Об этом жена миллиардера Мохаммада Захура откровенно рассказала в эфире «Сніданок.Вихідний».

    «Я выросла в такой семье, мой отец был садистом, он на моих глазах издевался над мамой. Для меня эта тема очень болезненная», - сказала певица.

    Также известная артистка добавила, что записала видео, сняла клип и готовит флешмоб в поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию.

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    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия
    Камалия и Мохаммад Захур

    «Я привлекаю всех своих известных известных подруг, чтобы поддержать женщин, которые терпят психологическое и домашнее физическое насилие», - добавила Камалия.

    Ранее сообщалось, что Камалия готова спеть гимн Украины перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

    «Готова спеть гимн Украины перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко на олимпийском стадионе», – написала артистка в Instagram.

     Читайте также: Муж Камалии признался, почему не любит творчество жены, но продолжает вкладывать в него миллионы.


     

    Джерело: tsn.ua

    знаменитости Камалия певица шоу-бизнес насилие
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