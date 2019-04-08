Камалия призналась, что стала жертвой домашнего насилия



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Камалия Фото: instagram /kamaliyaofficia

Поп-исполнительница пытается помочь другим женщинам

Украинская певица Камалия вспомнила, как в детстве у нее на глазах отец издевался над матерью. Об этом жена миллиардера Мохаммада Захура откровенно рассказала в эфире «Сніданок.Вихідний».

«Я выросла в такой семье, мой отец был садистом, он на моих глазах издевался над мамой. Для меня эта тема очень болезненная», - сказала певица.

Также известная артистка добавила, что записала видео, сняла клип и готовит флешмоб в поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию.

«Я привлекаю всех своих известных известных подруг, чтобы поддержать женщин, которые терпят психологическое и домашнее физическое насилие», - добавила Камалия.

Ранее сообщалось, что Камалия готова спеть гимн Украины перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«Готова спеть гимн Украины перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко на олимпийском стадионе», – написала артистка в Instagram.





Джерело: tsn.ua