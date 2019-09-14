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    Шоу-биз

    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)

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    Камила Кабельо - Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабельо

    Звезда порадовала поклонников необычным видео

    22-летняя Камила Кабелло  и ее 21-летний бойфренд Шон Мендес записали ролик, где показали всю свою страсть.

    Певцы с юмором обратились к критикам. «Ребята, мы видели, что вы писали в Twitter. Будто бы мы целуемся странно, точно рыбы… Мы решили показать вам наш настоящий поцелуй», – произнес Шон.

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    Публикация от Shawn Mendes (@shawnmendes)

    После этого артист нежно обнял возлюбленную, приготовившись к интимному моменту. Однако Камила испортила романтичный настрой Шона. Она обратила поцелуй в игру – певица высунула язык, а затем начала шутливо уворачиваться от Мендеса. В итоге исполнитель поддался забаве девушки и облизал ее лицо.

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    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)
    Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)

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