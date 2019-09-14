Камила Кабелло слилась в страстном поцелуе с молодым любовником (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камила Кабельо

Звезда порадовала поклонников необычным видео

22-летняя Камила Кабелло и ее 21-летний бойфренд Шон Мендес записали ролик, где показали всю свою страсть.

Певцы с юмором обратились к критикам. «Ребята, мы видели, что вы писали в Twitter. Будто бы мы целуемся странно, точно рыбы… Мы решили показать вам наш настоящий поцелуй», – произнес Шон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shawn Mendes (@shawnmendes) 11 Сен 2019 в 10:01 PDT

После этого артист нежно обнял возлюбленную, приготовившись к интимному моменту. Однако Камила испортила романтичный настрой Шона. Она обратила поцелуй в игру – певица высунула язык, а затем начала шутливо уворачиваться от Мендеса. В итоге исполнитель поддался забаве девушки и облизал ее лицо.

Читайте также: Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями