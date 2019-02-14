Канье Уэст раскритиковал страдающую на псориаз Ким Кардашьян за «перебор» с макияжем



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Ким Кардашьян

Рэпер заботится о внешнем виде своей супруги

Не так давно Ким Кардашян посетила Марио Дедивановича, который считается «серым кардиналом» мира визажистов. Звезда реалити-шоу призналась, что часто становится объектом критических замечаний со стороны своего мужа. Канье Уэсту не всегда нравится ее макияж, о чем он без стеснения говорит. По словам Ким, он может заявить, что она переборщила с румянами или же сказать, что это «форма не ее губ», пишет People.

Марио уже не первый раз работает с имиджем Ким – именно он создавал ее образы для таких мероприятий, как Met Gala, свадьбы и так далее. Чтобы попасть к нему, Кардашян вынуждена прилетать в Нью Йорк. Судя по всему, Канье не устраивает, что его жена выглядит на «пятерочку» лишь от случая к случаю. Поэтому он позвонил Марио и напрямик спросил, сколько будет стоить его переезд к ним на Западное побережье.

Ким узнала об этом звонке из уст самого визажиста. Однако ее это не возмутило. Напротив, она рада, что муж о ней заботится, так как это делает ее жизнь намного проще. Кроме этого, ей очень важно мнение мужа о том, как она выглядит на красной дорожке.



