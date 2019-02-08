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    Шоу-биз

    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)

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    Канье Уэст и Ким Кардашьян - Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст и Ким Кардашьян

    Рэпер отменил сделку по покупке элитной недвижимости в Майами.

    Известие о том, что Канье Уэст потратил 14 миллионов долларов на рождественский подарок Ким Кардашян, вызвало бурю негодования среди пользователей Сети. Речь шла о покупке квартиры в Майами в местечке, известном как «Пляжное убежище миллиардеров».

    Теперь, однако, всем, кому эта покупка пришлась не по душе, могут выдохнуть –рэпер отменил сделку. Согласно некоторым источникам, причиной стало недовольство Ким «таким дорогим сюрпризом», о чем она и уведомила своего благоверного. Стоит отметить, что возврат покупки влетит Канье в копеечку –теперь ему придется распрощаться с депозитом в $600 тысяч .

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    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)
    Канье Уэст вернул рождественский подарок для Ким Кардашьян стоимостью $14 миллионов (фото)

    Другие источники утверждают, что супруг Кардашян свернул сделку из-за того, что Ким проболталась о своем подарке и новость «утекла» в прессу. Однако представитель четы опроверг все эти слухи. Он заявил, что Ким, на самом деле, квартира понравилась, но она хотела бы жить в более уединенном месте –как раз таковое супруги сейчас и ищут, сообщает Page Six.

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    Кардашьян Канье Уэст квартира новости
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