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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа

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    Джорджин Вудс и Кайли Дженнер - Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Джорджин Вудс и Кайли Дженнер

    Девушки встретились впервые после крупной ссоры

    Кайли Дженнер воссоединилась со своей подругой детства и звездой соцсетей Джордин Вудс, которую ранее уличила в предательстве. Когда миллиардерша во всеуслышание объявила, что ее супруг Тревис Скотт изменяет ей с лучшей приятельницей, девушки перестали общаться. Джордин больше не звали на вечеринки семейства Кардашян, а само звездное семейство заявляло, что больше не собирается продвигать Вудс или вести любые другие совместные проекты.

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    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
    Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа

     «Они сделали все, чтобы помочь Джордин добиться успеха, и осознают, что она была бы без них пустым местом. Это такое предательство», – говорит близкий к клану Кардашян источник.

    Судя по всему, теперь ссоре пришел конец: накануне Кайли и Джордин все-таки встретились. Впервые после разразившегося скандала парочка была замечена за завтраком в одном из ресторанов. Как отмечает портал Enews, ранее, несмотря на растерянность из-за неверности мужа, Дженнер все же решила дать подруге возможность объясниться.

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    Джорджин Вудс и Кайли Дженнер

    Напомним, девушка известна не только как ближайшая подруга Дженнер и участница ее реалити-шоу «Жизнь Кайли». Джордин сделала успешную карьеру модели плюс-сайз, а число ее подписчиков в одном только Instagram приближается к десяти миллионам.

     

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