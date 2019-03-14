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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем

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    Кайли Дженнер - Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер

    Звезда призналась, что выбор макияжа полностью связан с ее душевным состоянием

    Для 21-летней Кайли Дженнер макияж — это не просто возможность для развития своего бизнеса, но и форма искусства. Во вторник вечером владелица бьюти-империи и самый молодой миллиардер в мире записала ролик для американского Vogue. В коротком двухминутном видео звезда рассказала, что для нее значит уникальная красота и как мейк влияет на ее настроение.

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    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем
    Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем

    «Эксперименты с косметикой заставляют меня чувствовать себя увереннее. Я чувствую, что могу создать себе любое настроение, которое только захочу. Макияж для меня — это форма искусства и возможность самовыражаться и быть креативной. Это все очень, очень забавно, но порой создание самого образа бывает довольно сложным. Все труднее и труднее становится отличаться от других», - поделилась она.

    Молодая мама заявила, что она не считает себя консерватором. Например, ей могут понравится розовые волосы, а всего через неделю ей уже хочется чего-то другого. В видео звезда призналась, что выбор макияжа полностью связан с ее душевным состоянием. Это означает, что в один момент она может накрасить глаза ярко-розовыми тенями для век, а потом внезапно надеть голубой парик.

     

     

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