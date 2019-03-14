Кайли Дженнер сняла видеоурок со своим фирменным макияжем



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Кайли Дженнер

Звезда призналась, что выбор макияжа полностью связан с ее душевным состоянием

Для 21-летней Кайли Дженнер макияж — это не просто возможность для развития своего бизнеса, но и форма искусства. Во вторник вечером владелица бьюти-империи и самый молодой миллиардер в мире записала ролик для американского Vogue. В коротком двухминутном видео звезда рассказала, что для нее значит уникальная красота и как мейк влияет на ее настроение.

«Эксперименты с косметикой заставляют меня чувствовать себя увереннее. Я чувствую, что могу создать себе любое настроение, которое только захочу. Макияж для меня — это форма искусства и возможность самовыражаться и быть креативной. Это все очень, очень забавно, но порой создание самого образа бывает довольно сложным. Все труднее и труднее становится отличаться от других», - поделилась она.

Молодая мама заявила, что она не считает себя консерватором. Например, ей могут понравится розовые волосы, а всего через неделю ей уже хочется чего-то другого. В видео звезда призналась, что выбор макияжа полностью связан с ее душевным состоянием. Это означает, что в один момент она может накрасить глаза ярко-розовыми тенями для век, а потом внезапно надеть голубой парик.