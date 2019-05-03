Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует



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instagram / kimkardashian

Суперблондинка решила высказаться

38-летняя Ким Кардашьян шокировала поклонников выбором наряда. Американская звезда реалити-шоу показала три снимка, на которых она предстала в экстравагантном образе.

Все фотографии были сделаны ночью. Ким позирует в салоне автомобиля, а затем рядом с машиной. Знаменитая обладательница нестандартной фигуры надела облегающий комплект с принтом в стиле татуировки от Jean Paul Gaultier.

Наряд звезды оказался полностью прозрачен в области таза. Костюм подчеркивает объем прославленных ягодиц Кардашьян. «На что вы смотрите? Шутка», - написала Ким.

Публикация получила уже более 1,5 миллиона лайков. Тысячи поклонников звезды оставили восхищенные и недоуменные комментарии. К последним присоединилась украинская певица и королева эпатажа Оля Полякова.

Суперблондинка решила высказать свое мнение по поводу внешнего вида скандальной светской львицы Ким Кардашьян.

«Вы меня простите, но по-моему это… ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?», - подписала фото Кардашьян Оля Полякова.

Под постом Поляковой закружилась активная перепалка острыми комментариями. В обсуждению подключилась даже Наталья Могилевская.

«Только не убивай меня. Мне нравится. Что-то в этом есть», - написала Могилевская.



