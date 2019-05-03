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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует

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    instagram / kimkardashian - Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    instagram / kimkardashian

    Суперблондинка решила высказаться

    38-летняя Ким Кардашьян шокировала поклонников выбором наряда. Американская звезда реалити-шоу показала три снимка, на которых она предстала в экстравагантном образе.

    Все фотографии были сделаны ночью. Ким позирует в салоне автомобиля, а затем рядом с машиной. Знаменитая обладательница нестандартной фигуры надела облегающий комплект с принтом в стиле татуировки от Jean Paul Gaultier.

    Наряд звезды оказался полностью прозрачен в области таза. Костюм подчеркивает объем прославленных ягодиц Кардашьян. «На что вы смотрите? Шутка», - написала Ким.

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    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    Ким Кардашьян шокировала публику прозрачным нарядом. Полякова негодует
    instagram / kimkardashian

    Публикация получила уже более 1,5 миллиона лайков. Тысячи поклонников звезды оставили восхищенные и недоуменные комментарии. К последним присоединилась украинская певица и королева эпатажа Оля Полякова.

    Суперблондинка решила высказать свое мнение по поводу внешнего вида скандальной светской львицы Ким Кардашьян.

    «Вы меня простите, но по-моему это… ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?», - подписала фото Кардашьян Оля Полякова.

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    Под постом Поляковой закружилась активная перепалка острыми комментариями. В обсуждению подключилась даже Наталья Могилевская.

    «Только не убивай меня. Мне нравится. Что-то в этом есть», - написала Могилевская.

     Читайте также: Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото).


    Наталья Могилевская Оля Полякова певица Кардашьян
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