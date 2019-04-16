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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян

    Скандальная знаменитость не спит ночами, лишь бы исполнить свою мечту

    В детстве реалити-звезда Ким Кардашьян читала мамины глянцевые журналы и представляла, как станет героиней фотосессии, и теперь скандальная знаменитость красуется на обложке Vogue. Светская львица решила пойти по стопам покойного отца Роберта Кардашяна и стать адвокатом. В Instagram Ким признавалась, что юристы ее звездной семьи отмечали подкованность Ким в вопросах закона. Это подтолкнуло знаменитость изучать право.

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    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки
    Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки

    Кардашян посещает заседания суда штата Калифорния, где помогает осуждённым избежать смертной казни. Несмотря на все свои старания, хейтеры уверены, что серьёзная карьера адвоката – не то, что подходит скандальной звезде. Светская львица написала, что ей придётся проучиться четыре года и тратить не менее 18 часов в неделю, чтобы освоить право. Деньги и слава никак не могут помочь Ким Кардашян.

    Звезда призналась, что посвящает изучению законов все свободное время, сидя над учебниками по ночам и в выходные. Иногда Кардашян чувствует себя подавленной из-за занятости, но помощь близких помогает ей справиться с обучением. Ким уверена, что ради мечты она готова идти до конца.

     

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