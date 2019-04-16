Ким Кардашьян уверена, что станет адвокатом без помощи взятки



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Ким Кардашьян

Скандальная знаменитость не спит ночами, лишь бы исполнить свою мечту

В детстве реалити-звезда Ким Кардашьян читала мамины глянцевые журналы и представляла, как станет героиней фотосессии, и теперь скандальная знаменитость красуется на обложке Vogue. Светская львица решила пойти по стопам покойного отца Роберта Кардашяна и стать адвокатом. В Instagram Ким признавалась, что юристы ее звездной семьи отмечали подкованность Ким в вопросах закона. Это подтолкнуло знаменитость изучать право.

Кардашян посещает заседания суда штата Калифорния, где помогает осуждённым избежать смертной казни. Несмотря на все свои старания, хейтеры уверены, что серьёзная карьера адвоката – не то, что подходит скандальной звезде. Светская львица написала, что ей придётся проучиться четыре года и тратить не менее 18 часов в неделю, чтобы освоить право. Деньги и слава никак не могут помочь Ким Кардашян.

Звезда призналась, что посвящает изучению законов все свободное время, сидя над учебниками по ночам и в выходные. Иногда Кардашян чувствует себя подавленной из-за занятости, но помощь близких помогает ей справиться с обучением. Ким уверена, что ради мечты она готова идти до конца.