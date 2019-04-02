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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян

    реалити звезда порадовала поклонников ярким образом

    В последнее время все привыкли видеть 38-летнюю Ким Кардашьян в одежде довольно мрачных цветов. Даже выбирая смелые фасоны, вроде полупрозрачных облегающих комбинезонов, звезда реалити-шоу отдавала предпочтение серо-черной гамме.

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    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе
    Ким Кардашьян в платье в китайском стиле появилась на телешоу в Лас-Вегасе

    Последним ярким выходом стало появление на свадьбе друга в лилово-голубом платье от Versace, но было это еще в начале марта. И вот Ким снова решила добавить в свой гардероб огня - зажечь взгляды поклонников должно мини-платье с пламенно-красной вставкой, в котором Кардашьян появилась на записи телешоу Джимми Киммела в Лас-Вегасе.

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    Дело в том что знаменитый ведущий и уроженец этого города решил вернуться в край казино и неоновых реклам, чтобы записать там серию выпусков своей передачи Jimmy Kimmel Live. Гостями одного из эфиров стали Ким, Кортни и Хлое Кардашьян.

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    И если Хлое и Кортни составили своеобразный модный дуэт, облачившись в брючные костюмы контрастных расцветок, то Ким решила выделиться на семейном фоне и выбрала шелковое платье с цветочными узорами в китайском стиле и босоножки-гладиаторы.

     

    Джерело: Spletnik

    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
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