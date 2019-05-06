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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке

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    instagram / kimkardashian - Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке
    instagram / kimkardashian

    Теледива в очередной раз шокировала общественность

    38-летняя Ким Кардашьян  поделилась с поклонниками фотографиями семейного отдыха. Эти снимки вызвали недоумение у читателей ее блога из-за обуви старшей дочери телезвезды.

    Семейство Кардашьян-Уэст побывало на первом дне рождении племянницы Ким Тру Томпсон. Внимание пользователей Instagram привлекла не одежда семейства, а их обувь. Рэпер и его младшие дети обуты в удобные белые кроссовки Yeezy. На Ким - прозрачные туфли на шпильке. А на Норт надеты босоножки Tom Ford на очень высоком каблуке. Они на несколько размеров больше, чем нужно, ничем не закреплены и выглядят не подходящими для ребенка.

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    Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке
    Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке
    Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке
    Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке
    Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке
    instagram / kimkardashian

    Отметим, что девочка часто появляется на людях в дорогой брендовой одежде, но раньше ее обувь была подходящей для ребенка. Ким всегда одобряла стремление дочери выглядеть модно и красиво. Она даже «помогала» ей в этом с помощью фотошопа - уменьшала талию и меняла цвет одежды.

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    дети Кардашьян
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