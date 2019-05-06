Ким Кардашьян заставила пятилетнюю дочь носить туфли на высоком каблуке



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instagram / kimkardashian

Теледива в очередной раз шокировала общественность

38-летняя Ким Кардашьян поделилась с поклонниками фотографиями семейного отдыха. Эти снимки вызвали недоумение у читателей ее блога из-за обуви старшей дочери телезвезды.

Семейство Кардашьян-Уэст побывало на первом дне рождении племянницы Ким Тру Томпсон. Внимание пользователей Instagram привлекла не одежда семейства, а их обувь. Рэпер и его младшие дети обуты в удобные белые кроссовки Yeezy. На Ким - прозрачные туфли на шпильке. А на Норт надеты босоножки Tom Ford на очень высоком каблуке. Они на несколько размеров больше, чем нужно, ничем не закреплены и выглядят не подходящими для ребенка.

Отметим, что девочка часто появляется на людях в дорогой брендовой одежде, но раньше ее обувь была подходящей для ребенка. Ким всегда одобряла стремление дочери выглядеть модно и красиво. Она даже «помогала» ей в этом с помощью фотошопа - уменьшала талию и меняла цвет одежды.



