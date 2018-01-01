Копия мама: Ким Кардашьян опубликовала первое фото новорожденной дочки в Instagram

Многомиллионная толпа фанатов Ким Кардашьян с нетерпением ждала момента, когда звезда реалити-шоу наконец представит миру свою новорожденную дочку Чикаго.

Малышку уже видели мельком на видео Кайли Дженнер, а теперь Ким решила, что настало время показать ее, как полагается.

В Instagram супруги Канье Уэста появился снимок, на котором новоиспеченная мама держит на руках маленькую дочку. Несмотря на фильтры, лицо Чикаго отлично видно. Всего за несколько часов фото набрало более пяти миллионов лайков и свыше 86 тысяч комментариев. Такими темпами снимок может стать самым популярным в Instagram и побить рекорд дебютного фото дочери Кайли Дженнер.

В комментариях пользователи во всю обсуждают, на кого больше похожа Чикаго. Ранее звезда писала в Twitter, что малышка очень похожа на свою сестру Норт и брата Сэйнта, но большинство фолловеров сошлись во мнении, что девочка — копия самой Ким.

«Близнецы!», «Какая красивая малышка», «Мини Кимми», «Она похожа на тебя больше, чем Норт!!!», «Поздравляю! Чикаго настоящая красотка!!!», — написали восхищенные фанаты.