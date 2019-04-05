Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально



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Кортни Кардашьян

Звезда реалити также посоветовала поддерживать баланс воды в организме

Звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как ухаживает за своим телом. Кортни делает кожу мягкой и гладкой с помощью скраба. Она советует выбирать «мощное», но при этом безопасное для кожи средство.

По словам Кардашьян, большую роль в уходе за телом играет увлажнение. «Чтобы получить сияющую кожу, увлажняй ее хотя бы один раз в день», - отметила Кортни в статье на своем новом сайте о красоте Poosh.

Звезда добавляет в крем одну-две капли масла, чтобы влага лучше удерживалась в коже. Она наносит средство толстым слоем на руки, ноги и другие части тела.

Кортни также посоветовала поддерживать баланс воды в организме и выпивать не менее двенадцати стаканов в день. Она упомянула и маленькую хитрость, которая позволит сексуально выглядеть в ответственные моменты.

«Не секрет, что освещение играет большую роль. Особенно, когда ты голая и хочешь выглядеть лучше. Яркий теплый свет замаскирует целлюлит, а полумрак наоборот подчеркнет все неровности. Вывод: не пренебрегай свечами», - объяснила сестра Ким Кардашьян.