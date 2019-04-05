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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально

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    Кортни Кардашьян - Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян

    Звезда реалити также посоветовала поддерживать баланс воды в организме

    Звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как ухаживает за своим телом. Кортни делает кожу мягкой и гладкой с помощью скраба. Она советует выбирать «мощное», но при этом безопасное для кожи средство.

    По словам Кардашьян, большую роль в уходе за телом играет увлажнение. «Чтобы получить сияющую кожу, увлажняй ее хотя бы один раз в день», - отметила Кортни в статье на своем новом сайте о красоте Poosh.

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    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально
    Кортни Кардашьян раскрыла хитрость, как девушке выглядеть сексуально

    Звезда добавляет в крем одну-две капли масла, чтобы влага лучше удерживалась в коже. Она наносит средство толстым слоем на руки, ноги и другие части тела.

    Кортни также посоветовала поддерживать баланс воды в организме и выпивать не менее двенадцати стаканов в день. Она упомянула и маленькую хитрость, которая позволит сексуально выглядеть в ответственные моменты.

    «Не секрет, что освещение играет большую роль. Особенно, когда ты голая и хочешь выглядеть лучше. Яркий теплый свет замаскирует целлюлит, а полумрак наоборот подчеркнет все неровности. Вывод: не пренебрегай свечами», - объяснила сестра Ким Кардашьян.

     

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