Кроссовки и меха: папарацци засняли Дженнифер Лопес на прогулке



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Дженнифер Лопес

Звезда порадовала поклонником новым выходом

49-летняя Дженнифер Лопес последнее время не сходит с первых страниц: после объявления о долгожданной помолвке с ее 43-летним возлюбленным Александром Родригесом. Теперь папарацци с особым рвением сопровождают пару на каждое свидание, чтобы запечатлеть самые романтичные выходы будущих супругов.

Так, на днях Лопес застали на прогулке по Нью-Йорку с 11-летней дочерью Эммой, которую певица родила от Марка Энтони. Для выхода Дженнифер выбрала по-весеннему свежий образ: перед камерами она появилась в светло-голубом пальто, укороченных брюках в тон и кроссовках.

Ну а вчера в объективы фотографов Лопес попала в районе Куинс в Нью-Йорке: утеплившись пуловером и паркой с мехом, звезда спешила в одно из офисных зданий.

Возможно, певица спешила проконтролировать последние приготовления перед выпуском своего нового сингла Medicine.

Джерело: Spletnik