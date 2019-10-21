Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
Леди Гага
Звезда поделилась селфи с девичника своей подруги
Роман пары продлился всего три месяца, после чего пара решила остаться друзьями. Певица не стала впадать в уныние, а предпочитает справляться с одиночеством с помощью юмора
Она поделилась селфи с девичника своей подруги. «Невеста и свободная женщина», – шутливо написала в Instagram Леди Гага.
Теперь становится понятно, почему певица так раскованно вела себя на недавнем концерте. Тогда она дерзко запрыгнула на фаната, который в итоге упал вместе с ней, оказавшись не в силах удержать равновесие.
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