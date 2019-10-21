  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа

    • Розсилка
    <p>Леди Гага</p> <div class="article-pic article-pic__narrow image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source">Фото: instagram.com/ladygaga/</div> <div></div> </div> </div> - Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа

    Леди Гага

    Фото: instagram.com/ladygaga/

    Звезда поделилась селфи с девичника своей подруги

    Роман пары продлился всего три месяца, после чего пара решила остаться друзьями. Певица не стала впадать в уныние, а предпочитает справляться с одиночеством с помощью юмора

    Она поделилась селфи с девичника своей подруги. «Невеста и свободная женщина», – шутливо написала в Instagram Леди Гага.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа
    Леди Гага разорвала отношения с бойфрендом спустя три месяца романа

    Теперь становится понятно, почему певица так раскованно вела себя на недавнем концерте. Тогда она дерзко запрыгнула на фаната, который в итоге упал вместе с ней, оказавшись не в силах удержать равновесие.

     Читайте также: Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса (фото)

    певица селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ