Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке



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Леди Гага Фото: Instagram

33-летняя Леди Гага порадовала новым эпатажным образом

Обладательница премии «Оскар» за композицию Shallow к фильму «Звезда родилась» запустила личный бренд косметики. Леди Гага отпраздновала старт своего бизнеса шикарной вечеринкой в Западном Голливуде.

Исполнительница облачилась в длинное кожаное платье черного цвета. Из обуви артистка предпочла ботинки на высокой платформе с жесткой шнуровкой.

Дерзкий look Гага разбавила изысканной прической в стиле 60-х. Образ она дополнила яркими украшениями: брошью в форме свисающей бретельки и разными серьгами. На правое ухо Гага надела небольшую серьгу в форме крупного драгоценного камня. Для левого выбрала длинную сережку, дополняющую брошь и усыпанную драгоценными камнями.



