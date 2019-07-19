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    Шоу-биз

    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке

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    <p>Леди Гага</p> <p>Фото: Instagram</p> - Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке

    Леди Гага

    Фото: Instagram

    33-летняя Леди Гага порадовала новым эпатажным образом

    Обладательница премии «Оскар» за композицию Shallow к фильму «Звезда родилась» запустила личный бренд косметики. Леди Гага отпраздновала старт своего бизнеса шикарной вечеринкой в Западном Голливуде.

    Исполнительница облачилась в длинное кожаное платье черного цвета. Из обуви артистка предпочла ботинки на высокой платформе с жесткой шнуровкой.

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    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке
    Леди Гага восхитила поклонников дерзким нарядом на вечеринке

    Дерзкий look Гага разбавила изысканной прической в стиле 60-х. Образ она дополнила яркими украшениями: брошью в форме свисающей бретельки и разными серьгами. На правое ухо Гага надела небольшую серьгу в форме крупного драгоценного камня. Для левого выбрала длинную сережку, дополняющую брошь и усыпанную драгоценными камнями.

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