Леонардо Ди Каприо начал работу над своим первым сериалом
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Поддавшись мировому тренду, актер начал работу над сериалом
Времена, когда сериалы были стартовой площадкой для актеров перед переходом в мир большого кино, давно прошли. Имея в своей копилке завидную фильмографию и приличный список наград, Джулия Робертс, Эми Адамс, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Мэттью Макконахи и другие звезды голливудского А-листа принимают новые правила игры и заключают контракты с HBO и Netflix.
Попробовать себя в телевизионном жанре решил и Леонардо Ди Каприо. Как стало известно сегодня, вместе с Мартином Скорсезе он начал работу над новым сериалом для студии Hulu. В качестве исполнительных продюсеров они экранизируют книгу Эрика Ларсена «Дьявол в Белом городе». Поклонники надеются, что Ди Каприо не только будет у руля, но и исполнит главную роль.
Экранизировать детектив об американских серийных маньяках - докторе Генри Говарде Холмсе и архитекторе Дэниеле Х. Бернхеме, убивавших посетителей Всемирной выставки 1893 года в Чикаго, планировали еще 15 лет назад, сразу после выхода книги. Тогда предполагалось, что это будет полнометражный фильм. Проект разрабатывался в различных студиях: сначала в Warner Bros., а затем в Paramount, но из-за проблем с бюджетом так и не был реализован. Первоначально главную роль прочили Тому Крузу, но в 2010 году Леонардо Ди Каприо выкупил права на картину, заявив о желании воплотить одного из злодеев на экране. И вот, спустя 9 лет, актер приступил к работе, правда, изменив формат на сериал и собственную позицию, став исполнительным продюсером картины.
Джерело: Hello!