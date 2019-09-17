Лиам Хемсворт узнал о разводе с Майли Сайрус из соцсетей



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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт





Певица бросила звезду «Голодных игр», сообщив об этом в публичном заявлении

Лиам Хэмсворт пытается залечить рану, которую ему нанесла его жена – американская певица и актриса Майли Сайрус, известная многим по роли Ханны Монтаны в одноименном ситкоме. Мало того что в интернете появились фотографии, на которых она страстно целуется с другой женщиной, так Майли даже не удосужилась лично сообщить Лиаму о том, что хочет уйти от него.

Как пишет издание Page.six, звезда «Голодных игр» и «Дня независимости: Возрождение», как и другие фанаты, прочел заявление, сделанное представителем Сайрус. В релизе говорилось, что Майли и Лиам якобы договорились расстаться, потому что оба сосредоточены на своих карьерах. Представитель отметил, что оба артиста останутся заботливыми хозяевами всем животным, которых они взяли под свою опеку.

Напомним, разлад между супругами произошел после того, как в интернете появились снимки целующихся Майли Сайрус и блогерши Кейтлинн Картер.

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