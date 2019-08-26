Любовница Роналду рассказала, как свести мужчину с ума



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Роналду и Джорджина Родригес

Секрет весьма прост

25-летняя Джорджина Родригес поделилась со всеми девушками мудростью, как удержать мужчину.

«Самое важное происходит во сне. Важно засыпать рядом со своим мужчиной. И даже если очень устала, выглядеть соблазнительно. Пусть, когда он ночью захочет тебя обнять, то дотронется до шелкового пеньюара», – добавила она, сообщает The Sun.

Надо заметить, что великолепно выглядеть дается Джорджине не так то просто. И хотя она родила любимому всего одного ребенка, по факту она воспитывает всех четверых. Ведь троих старших Криштиану подарили суррогатные матери.