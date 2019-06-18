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    Шоу-биз

    «Люди в черном» с Крисом Хемсвортом рискуют стать худшим фильмом франшизы

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    «Люди в черном» с Крисом Хемсвортом рискуют стать худшим фильмом франшизы

    Если вы раздумываете над тем, на какой фильм сходить с друзьями, то перед походом в кино на новых «Людей в черном» стоит дважды подумать

    По данным издания LA Times, фильм показывает худший результат по сборам в истории франшизы, а также не может похвастаться высокими оценками от зрителей и критиков.

    Судя по цифрам, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон не смогли заменить дуэт Уилла Смита и Томми Ли Джонса. В первые выходные «Люди в черном: Интернэшнл» сумели заработать в прокате всего 28,5 млн долларов, при том что эксперты прогнозировали сборы в 30 млн долларов. Это худший старт по сравнению с тремя другими лентами в серии. Оригинальному фильму удалось собрать 51 млн долларов, сиквелу — 52,1 млн долларов, а третьей части — 54,6 млн долларов. Что касается оценок, то критики оценили четвертых «Людей в черном» всего в 24% свежести на Rotten Tomatoes. Оценка зрителей тоже оказалась не утешающей — 66%.

    «Интернэшнл» обошелся создателям в 110 млн долларов, что в два раза дешевле производственного бюджета третьей части франшизы. Однако фильму с Уиллом Смитом и Джошем Бролином благодаря сборам в мировом прокате удалось выйти в плюс и принести прибыль студии, а удастся ли это дуэту Хемсворта и Томпсон, пока неизвестно. По мнению критиков, фильму не хватило оригинальности, качественного юмора, проработанных персонажей и, разумеется, мопса Фрэнка.

    Джерело: popcornnews

    кино
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