Макс Барских рассказал, как изменилась его жизнь после премьеры сингла Just Fly

Певец дал интервью британскому изданию

Певец Макс Барских дал интервью престижному британскому изданию Wonderland. В интервью певец признался, как карантин повлиял на его творческую жизнь: «У меня появилось больше свободного времени, которое я провел с семьей и близкими, а также в путешествиях. Изменилась тематика моих песен, перестал спешить и научился быть в моменте «сейчас», наслаждаться тем, что окружает».

Макс Барских. Фото: пресс-служба

В разговоре с Wonderland Макс вспомнил свои первые шаги: «В 12 лет я купил диск с программным обеспечением для создания музыки на компьютере – и погрузился в его изучение. Уже в 13 написал свою самую первую песню».

Певец вдохновляется музыкой 1950-х-1960-х годов. Фото: пресс-служба

Кроме того, артист объяснил, чем продиктованы перемены в его карьере, которые начались после премьеры сингла «Just Fly». В данный момент он вдохновляется музыкой 1950-х-1960-х годов – и стремится передать похожие ощущения слушателям в своем новом творчестве.

По словам Барских, «Just Fly» была придумана еще в 2014-м году. Известная авиакомпания пригласила Макса создать их саундтрек, но коллаборация не состоялась – и песня на годы переместилась в папку с неизданным материалом. Семь лет спустя другой крупный авиаперевозчик пришел с похожим запросом – и музыкант вдохнул в «Just Fly» новую жизнь.

«Just Fly» стал не только поворотным моментом в карьере Макса, но еще и синглом-рекордсменом. На днях стало известно, что новогодняя версия этой песни стала самым скачиваемым радиостанциями треком с 13 по 19 декабря по версии TopHit.