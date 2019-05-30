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    Шоу-биз

    Макс Барских начинает второй мировой тур

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    Макс Барских начинает второй мировой тур

    Артист анонсировал новые гастроли

    Популярный украинский певец Максим Барских объявил о мировом турне, которое охватит Австралию, США и Канаду.

    А стартовать Барских будет с шоу в Вильнюсе. Затем певец отправится в Беларусь, Латвию и Германию. 

    Сообщается, что тур Nezemnaya world tour 2020 получил название одноименного хита-блокбастера, который оккупировал главные чарты постсоветских стран.

    Организаторы будущего тура Барских пообещали  обновленное шоу «7».

    Ранее сообщалось, что на Макса Барских во время его концерта в московском ночном клубе «Сибирь» напала экзальтированная поклонница. 

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