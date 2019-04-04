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    Шоу-биз

    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста

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    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста

    Светская львица рассказала забавную историю

    Реалити-звезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст поженились в 2014 году и сейчас воспитывают троих детей – дочерей Норт, Чикаго и сына Сейнта. И без приключений у них в семье не обходится.  Так, на днях телезвезда в интервью американскому Elle рассказала, как дети разыграли рэпера 1 апреля.

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    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста
    «Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста

    «Норт прибежала ко мне в ванную и умоляла разрешить ей намазать меня кетчупом и лечь на пол. Я думала, она просто играет, но это была часть розыгрыша! Перед этим Норт научила Сейнта плакать – причем так реалистично. А потом попросила его позвать папу со словами: «Мама умерла!». Канье прибежал к нам, и надо было видеть его лицо. Он объяснил детям, что это не смешно. Я полностью с ним согласна, но, честно говоря, меня очень впечатлило, что наши дети планируют что-то вместе как настоящая команда», - поделилась Ким.

     

    дети звезд Кардашьян Канье Уэст
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