«Мама умерла»: Ким Кардашьян рассказала, как дети разыграли Канье Уэста



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Светская львица рассказала забавную историю

Реалити-звезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст поженились в 2014 году и сейчас воспитывают троих детей – дочерей Норт, Чикаго и сына Сейнта. И без приключений у них в семье не обходится. Так, на днях телезвезда в интервью американскому Elle рассказала, как дети разыграли рэпера 1 апреля.

«Норт прибежала ко мне в ванную и умоляла разрешить ей намазать меня кетчупом и лечь на пол. Я думала, она просто играет, но это была часть розыгрыша! Перед этим Норт научила Сейнта плакать – причем так реалистично. А потом попросила его позвать папу со словами: «Мама умерла!». Канье прибежал к нам, и надо было видеть его лицо. Он объяснил детям, что это не смешно. Я полностью с ним согласна, но, честно говоря, меня очень впечатлило, что наши дети планируют что-то вместе как настоящая команда», - поделилась Ким.