Маша Ефросинина рассказала, как ей предлагали деньги в обмен на интим



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Маша Ефросинина

Украинская телезвезда в новом проекте сдала экзамен на честность

Популярная телеведущая Маша Ефросинина призналась, что неизвестный человек предлагал ей большие деньги за интимные услуги. Об этом телезвезда рассказала в своем шоу на Youtube, которое получило название «Экзамен».

«Да, мне предлагали секс за деньги. Это было всего раз, а сумма была просто огромной! Еще никому не рассказывала эту историю, – призналась Маша Ефросинина. - Я сходила на какое-то светское мероприятие. Мы были с мужем, очень хорошо провели время. На следующий день я завтракаю, муж уже на работе, а старшая дочь в школе. Звонок с неизвестного номера. Иногда я отвечаю на такие звонки, так как звонить могла моя сестра Лиза, которая жила тогда за границей. Слышу в трубке сухой мужской голос: «Здравствуйте, вы Мария? Я хочу вам предложить сегодня вечером отужинать с неким господином. Имя его, с вашего позволения, я вам не произнесу». На мое возражение, что вообще-то я замужем и вчера была вместе с мужем, я услышала, что это не имеет никакого значения. «Речь идет лишь о приятном времяпрепровождении до утра и об огромной сумме денег. Человек иностранец, интеллигентен в районе 4 миллиардов. Все, что требуется от вас, провести с ним ночь», - рассказала артистка.

«Это было конкретное предложение. Я тогда растерялась, ответила не изысканно, сказав: «Да, вы что? Я замужем! Идите вы знаете, куда…» И положила трубку. После чего мне пришла смс с текстом «Подумайте».

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