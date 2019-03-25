Мел Би рассказала об интимных отношениях с одной из участниц Spice Girls



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джерри Холлиуэлл и Мел Би

По словам Мел , акция была разовой и не помешала дружбе

Некоторых участниц Spice Girls связывает не только дружба: Мел Би, известная фанатам группы как Scary Spice, рассказала о сексе со своей коллегой Джерри Холлиуэлл. Такая откровенность нашла на нее во время одного из британских ток-шоу. Мелани неохотно отвечала на щекотливые вопросы ведущего и тщетно пыталась промолчать, но в итоге призналась: «Джерри меня убьет, она ведь теперь замужем. Но это факт.

Мы были лучшими подругами и однажды переспали. У нее классная грудь. С другими мы только целовались, когда я сделала пирсинг на языке, чтобы узнать, каково это. Надеюсь, когда у Джерри попросят комментарий, она не будет отрицать правду».

Если верить Мел Би, акция была разовой и не помешала их дружбе. Другая участница Spice Girls, Мелани Си, присутствовала в аудитории во время откровений ее коллеги и выглядела напряженной. По данным издания The Sun, после эфира Мел Би позвонила Джерри, чтобы извиниться. В июне все «перчинки», кроме Виктории Бекхэм, воссоединятся для небольшого тура Великобритании, билеты на который разлетелись с бешеной скоростью.