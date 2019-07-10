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    Шоу-биз

    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели

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    <p>Мэрайя Кэри</p> <p>instagram.com/mariahcarey/</p> - Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели

    Мэрайя Кэри

    instagram.com/mariahcarey/

    Кэри дважды выходила замуж

    Популярная певица Мэрайя Кэри купается в лучах славы и мужском внимании. Однако американская певица призналась, что серьезных романов у нее было мало.

    Звезда не любит говорить о своем возрасте, предпочитая отмечать не дни рождения, а только годовщины, так как «празднует жизнь». Даже интернет не знает, сколько на самом деле ей лет, – 49 или 50. Она старается не афишировать и дела на любовном фронте.

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    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели
    Мэрайя Кэри назвала количество мужчин, побывавших в ее постели

    На этой неделе Кэри неожиданно разоткровенничалась о своих интимных отношениях. Голосистая дива назвала в интервью количество мужчин, с которыми была близка.

     «У меня было всего пять мужчин, так что я в этом смысле ханжа, если сравнивать меня с другими», – рассказала звезда американскому Сosmopolitan.

    Кэри дважды выходила замуж. От второго супруга, 38-летнего музыканта Ника Кэннона (Nich Cannon), у нее двое детей – близнецы Монро и Мороккан, которые родились в 2011 году.

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