Мику Джаггеру проведут операцию на сердце



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Мик Джаггер

Певцу заменят сердечный клапан уже на этой неделе

Легендарному фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру уже на этой неделе предстоит операция на сердце, во время которой 75-летнему музыканту заменят сердечный клапан, сообщает The Sun.

По информации издания, хирургическое вмешательство, последующую реабилитацию и лечение артист пройдет в одной из клиник Нью-Йорка. Пока же звезда «сидит» на специальной строгой диете и делает специальные физические упражнения. Врачи прогнозируют, что на сцену Мик Джаггер сможет выйти к лету. Кроме того, за певцом приглядывает прелестная пассия певца - 32-летняя балерина Мелани Хамрик.

Из-за проблем со здоровьем своего лидера легендарные The Rolling Stones были вынуждены отменить свой концерт в Майами 20 апреля. Сам музыкант извинился перед фанатами за неожиданные изменения в гастрольном графике и признался, что он опустошен этими изменениями.