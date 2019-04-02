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    Шоу-биз

    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

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    Мик Джаггер - Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мик Джаггер

    Певцу заменят сердечный клапан уже на этой неделе

    Легендарному фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру уже на этой неделе предстоит операция на сердце, во время которой 75-летнему музыканту заменят сердечный клапан, сообщает The Sun.

    По информации издания, хирургическое вмешательство, последующую реабилитацию и лечение артист пройдет в одной из клиник Нью-Йорка. Пока же звезда «сидит» на специальной строгой диете и делает специальные физические упражнения. Врачи прогнозируют, что на сцену Мик Джаггер сможет выйти к лету. Кроме того, за певцом приглядывает прелестная пассия певца - 32-летняя балерина Мелани Хамрик.

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    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
    Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

    Из-за проблем со здоровьем своего лидера легендарные The Rolling Stones были вынуждены отменить свой концерт в Майами 20 апреля. Сам музыкант извинился перед фанатами за неожиданные изменения в гастрольном графике и признался, что он опустошен этими изменениями.

     

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