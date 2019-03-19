Муж Алены Мозговой рассказал, зачем сменил имя



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Дэвид Аксельрод

Своим новым именем певец чтит память о дедушке

В минувшее воскресенье, 17 марта состоялся второй этап вокальных боев на проекте «Голос країни-9».

В завершение конкурсного испытания на сцену вышли участники команды Тины Кароль - Дэвид Аксельрод (ранее известный как певец Владимир Ткаченко и муж Алены Мозговой) и Яна Клавиня. Исполнители исполнили песню Святослава Вакарчука «Така, як ти».

После выступления пары Потап спросил у Дэвида по поводу смены его имени.

«Это очень сложная для меня история. Я взял настоящую фамилию своего дедушки. В свое время, когда были преследования и гонения еврейского народа, он сменил ее на Кисленко. Почти три года назад он потерялся, у него была болезнь Паркинсона...Его не нашли...Чтобы почтить его память, я пошел на такие изменения. Потому что он для меня был больше, чем отец», - признался артист.

В следующий этап – нокауты – по решению наставницы прошел муж Алены Мозговой.

Джерело: The Lime