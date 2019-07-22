Настя Каменских с Потапом показали, как снимались их предсвадебные видео



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Потап и Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились в конце мая

32-летняя Настя Каменских поделилась трогательным роликом того, как снимались два самых личных клипа с ее участием – «Обіцяю» и «Константа». 38-летний Потап намекнул на воссоединение дуэта. Артистка призналась, что для нее было важно скрывать свои чувства от зрителей. «Мы оберегали их, но, когда пришло время, решили всему миру рассказать о нашей любви с помощью творчества», – добавила она.

Рэпер Потап поддержал супругу и сообщил, что поклонники могут увидеть их на одной сцене. «Нас когда-то называли Потап и Настя. И мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья. И мы любим друг друга. Не знаю, будем ли мы петь вместе как дуэт. Но мы точно будем вместе», – рассказал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 22 Июл 2019 в 3:18 PDT

Певица показала, как на съемках клипа «Обіцяю» («Обещаю») стояла обнаженной, прикрываясь белой шалью. «Ребята, мы абсолютно голые стоим», – заявила Каменских. «Одна из них в трусах. Угадайте, кто?» – уточнил в камеру режиссер клипа.