Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Артистка исполнила песню, которую выпустила накануне свадьбы с Потапом

В июле по-традиции Лайма Вайкуле устраивает фестиваль «Рандеву» в Латвии. Среди приглашенных оказалась и Настя Каменских.Каменских не только насладилась приятным вечером, но и порадовала гостей фестиваля своим выступлением. На сцене она появилась в белом платье с бежевыми вставками и множеством рюшей. Наряд подчеркнул женственную фигуру девушки. Настя исполнила трогательную песню «Обіцяю», которую презентовала накануне своей свадьбы с Потапом.

В Юрмале Каменских задерживаться не стала, но перед отъездом она успела увидеться с Александром Реввой. Они сфотографировались на память и обменялись теплыми словами.

«Сашенька, мы так редко видимся и так приятно было вчера с тобой встретиться! Очень горжусь твоими успехами! Желаю зацепить всю планету», – написала в соцсети певица.