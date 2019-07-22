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    Шоу-биз

    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале

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    <p>Настя Каменских</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале

    Настя Каменских

    instagram.com/kamenskux/

    Артистка исполнила песню, которую выпустила накануне свадьбы с Потапом

    В июле по-традиции Лайма Вайкуле устраивает фестиваль «Рандеву» в Латвии. Среди приглашенных оказалась и Настя Каменских.Каменских не только насладилась приятным вечером, но и порадовала гостей фестиваля своим выступлением. На сцене она появилась в белом платье с бежевыми вставками и множеством рюшей. Наряд подчеркнул женственную фигуру девушки. Настя исполнила трогательную песню «Обіцяю», которую презентовала накануне своей свадьбы с Потапом.

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    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале
    instagram.com/kamenskux/

    В Юрмале Каменских задерживаться не стала, но перед отъездом она успела увидеться с Александром Реввой. Они сфотографировались на память и обменялись теплыми словами.

    «Сашенька, мы так редко видимся и так приятно было вчера с тобой встретиться! Очень горжусь твоими успехами! Желаю зацепить всю планету», – написала в соцсети певица.

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    Настя Каменских певица
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