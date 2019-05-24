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    Шоу-биз

    Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе

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    <p>Потап и Настя Каменских&nbsp;&nbsp;</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе

    Потап и Настя Каменских  

    instagram.com/kamenskux/

    О своей беременности певица пока не объявила

    Вчера состоялась долгожданная свадьба Потапа и Насти Каменских. Пара скрепила свой союз обетами и кольцами. Для церемонии невеста выбрала роскошное и облегающее свадебное платье, подчеркнув свои пышные формы. Однако в онлайн-трансляции со свадьбы, которое Оля Полякова разместила на своем YouTube-канале, пользователи заметили у невесты едва заметный округлившийся животик.

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    Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе
    Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе
    Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе
    Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе
    Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе
    Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе
    instagram.com/kamenskux/

    Сразу в комментариях посыпались предположения, действительно ли у новоиспеченной семье скоро будет пополнение.

    «Настя беременна?», «А все увидели у Насти живот?», «О, да Каменских беременна!» - начали писать под видео в комментариях пользователи.

    Однако ни от Насти, ни от Потапа не было никаких комментариев относительно ее положения. И это неудивительно, поскольку до дня свадьбы молодожены не афишировали своей личной жизни.

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    Джерело: ru.tsn.ua

    Оля Полякова Настя Каменских певица Потап
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