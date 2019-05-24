Настя Каменских засветила округлившийся живот на свадьбе



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Потап и Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

О своей беременности певица пока не объявила

Вчера состоялась долгожданная свадьба Потапа и Насти Каменских. Пара скрепила свой союз обетами и кольцами. Для церемонии невеста выбрала роскошное и облегающее свадебное платье, подчеркнув свои пышные формы. Однако в онлайн-трансляции со свадьбы, которое Оля Полякова разместила на своем YouTube-канале, пользователи заметили у невесты едва заметный округлившийся животик.

Сразу в комментариях посыпались предположения, действительно ли у новоиспеченной семье скоро будет пополнение.

«Настя беременна?», «А все увидели у Насти живот?», «О, да Каменских беременна!» - начали писать под видео в комментариях пользователи.

Однако ни от Насти, ни от Потапа не было никаких комментариев относительно ее положения. И это неудивительно, поскольку до дня свадьбы молодожены не афишировали своей личной жизни.

Джерело: ru.tsn.ua