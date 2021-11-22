Модель Наталия Гоций рассказала про роман с солистом группы «Бумбокс» (видео)

«Химия между нами возникла сразу же», – комментирует Наталия

Модель Наталья Гоций, которая снялась в клипе Бумбокс «Імперії впадуть», в интервью Кате Осадчей прокомментировала отношения с фронтменом группы Андреем Хлывнюком. Девушка рассказала, что они с Андреем познакомились благодаря их общим друзьям.

«Химия между нами возникла сразу же», – комментирует Наталия.

По словам модели, она не стала причиной развода Хлывнюка с женой. «Насколько я знаю, они разошлись с женой год до того, как мы познакомились. Он – абсолютный социофоб и просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение», – говорит Наталья.

Гоций призналась, почему у нее не сложились отношения с известным рокером. «Он мне симпатичен, но у нас настолько с ним сложные графики в плане работы. У него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям. Мы не ссорились, просто решили, что мы берем паузу. Мы с ним познакомились благодаря нашим друзьям случайно. И как-то химия сложилась», – прокомментировала модель.

Напомним, что в начале ноября, Андрей Хливнюк развёлся со своей женой Анной, с которой они были в браке 11 лет. Пара поженилась в 2010-м и за это время родили двоих детей – сына и дочь.