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    Шоу-биз

    Несовершеннолетняя дочь Поляковой станцевала на пилоне (фото)

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    Маша Полякова - Несовершеннолетняя дочь Поляковой станцевала на пилоне (фото)
    Маша Полякова

    Подписчики Маши пришли в восторг от ее таланта

    Дочь украинской поп-дивы Оли Поляковой, которая недавно полностью обнажилась на пляже, 13-летняя Маша Полякова увлеклась взрослым занятием. Ребенок звезды украинской эстрады начал заниматься танцами на пилоне. Так, недавно Мария Полякова запостила новый снимок прямо на танцевальном шесте в своем инстаграме.

    На фото видно, что девушка в яркой футболке и коротких шортиках в сложной позе вниз головой свисает на пилоне.

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    Отметим, что многие подписчики Маши, которая недавно снялась для обложки глянца, оценили снимок и засыпали девушку комментариями со словами похвалы и поддержки.

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