Netflix ответил Спилбергу на заявление о запрете их фильмов на «Оскаре»



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Стивен Спилберг

Режиссер ранее заявил, что стриминговые сервисы не могут предоставлять кинокартины на номинацию

После победы фильма «Рома» в трех номинациях «Оскара» Стивен Спилберг забеспокоился, что кинокартины из традиционного проката находятся в неравных условиях с фильмами, которые по большей части бесплатно доступны по всему миру. Поэтому режиссёр собирается предложить киноакадемии исключать фильмы стриминговых платформ, в том числе Netflix, из списка номинантов.

Компания Netflix не отвечала на заявление режиссера, но позже руководство сервиса опубликовало в Twitter-аккаунте сообщение, которое завуалировано отвечало Стивену Спилбергу.

«Мы любим кино. Есть некоторые вещи, которые мы также любим: доступ для людей, которые не всегда могут себе позволить или живут в городах без кинотеатров; когда все и везде наслаждаются релизами одновременно; когда кинематографистам дают больше возможностей делиться искусством. Эти вещи не исключают друг друга», - написал Netflix в Twitter.