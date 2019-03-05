  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Netflix ответил Спилбергу на заявление о запрете их фильмов на «Оскаре»

    • Розсилка
    Стивен Спилберг - Netflix ответил Спилбергу на заявление о запрете их фильмов на «Оскаре»
    Стивен Спилберг

    Режиссер ранее заявил, что стриминговые сервисы не могут предоставлять кинокартины на номинацию

    После победы фильма «Рома» в трех номинациях «Оскара» Стивен Спилберг забеспокоился, что кинокартины из традиционного проката находятся в неравных условиях с фильмами, которые по большей части бесплатно доступны по всему миру. Поэтому режиссёр собирается предложить киноакадемии исключать фильмы стриминговых платформ, в том числе Netflix, из списка номинантов.

    Компания Netflix не отвечала на заявление режиссера, но позже руководство сервиса опубликовало в Twitter-аккаунте сообщение, которое завуалировано отвечало Стивену Спилбергу.

     «Мы любим кино. Есть некоторые вещи, которые мы также любим: доступ для людей, которые не всегда могут себе позволить или живут в городах без кинотеатров; когда все и везде наслаждаются релизами одновременно; когда кинематографистам дают больше возможностей делиться искусством. Эти вещи не исключают друг друга», - написал Netflix в Twitter.

    кино Twitter компания
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ