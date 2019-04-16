Netflix выпустил трейлер арт-хоррора «Совершенство»



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Фото: imdb

Фильм режиссера Ричарда Шепарда со звездой «Девчонок» Эллисон Уильямс выйдет на стриминговом сервисе 24 мая 2019 года

В cети появился долгожданный трейлер арт-хоррора «Совершенство» (The Perfection). Как и в случае с недавним «ужастиком» «Бархатная пила», основным лейтмотивом фильма является большое искусство.

Официальный синопсис более чем лаконичен. Одаренная виолончелистка Шарлотт пытается изо всех сил достичь совершенства. Однажды она знакомится с новой звездой из своей музыкальной школы. Эта встреча превращает жизнь героини в сущий ад.

В скором времени события приобретают все более мрачный поворот и за талант придется расплачиваться огромной ценой. На каждом повороте ее ждет одержимость, кровь и ужасы.

Уже в первом трейлере зритель попадает в вихрь невероятных сюжетных поворотов. Они мелькают как в калейдоскопе и постепенно начинаешь сомневаться, все ли на экране так, как кажется или это уже плод собственного воображения.

В жанровом аспекте режиссер Ричард Шепард сделал термоядерный коктейль, замиксовав в удачных пропорциях такие жанры, как хоррор, комедия, триллер.

В главной роли снялась звезда «Девчонок» Эллисон Уильямс. Кроме этого в нем приняли участие Логан Браунинг, Элейна Хаффман, Стивен Уэбер и другие.