Netflix выпустил трейлер арт-хоррора «Совершенство»
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Фильм режиссера Ричарда Шепарда со звездой «Девчонок» Эллисон Уильямс выйдет на стриминговом сервисе 24 мая 2019 года
В cети появился долгожданный трейлер арт-хоррора «Совершенство» (The Perfection). Как и в случае с недавним «ужастиком» «Бархатная пила», основным лейтмотивом фильма является большое искусство.
Официальный синопсис более чем лаконичен. Одаренная виолончелистка Шарлотт пытается изо всех сил достичь совершенства. Однажды она знакомится с новой звездой из своей музыкальной школы. Эта встреча превращает жизнь героини в сущий ад.
В скором времени события приобретают все более мрачный поворот и за талант придется расплачиваться огромной ценой. На каждом повороте ее ждет одержимость, кровь и ужасы.
Уже в первом трейлере зритель попадает в вихрь невероятных сюжетных поворотов. Они мелькают как в калейдоскопе и постепенно начинаешь сомневаться, все ли на экране так, как кажется или это уже плод собственного воображения.
В жанровом аспекте режиссер Ричард Шепард сделал термоядерный коктейль, замиксовав в удачных пропорциях такие жанры, как хоррор, комедия, триллер.
В главной роли снялась звезда «Девчонок» Эллисон Уильямс. Кроме этого в нем приняли участие Логан Браунинг, Элейна Хаффман, Стивен Уэбер и другие.