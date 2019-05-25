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    Шоу-биз

    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

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    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

    Актер представил на кинофестивале свой новый фильм «Рэмбо: Последняя кровь»

    Сильвестр Сталлоне приехал на Лазурный берег, чтобы представить на Каннском кинофестивале новый фильм «Рэмбо: Последняя кровь», где он исполнил главную роль, а также стал соавтором сценария. Вместе с актером на фестиваль приехали его старшая дочь София и супруга Дженнифер.

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    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах
    Обворожительная красотка-дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

    22-летняя наследница знаменитости стала одной из самых ярких звезд на красной дорожке мероприятия. Для выхода в свет София выбрала по-настоящему роскошный наряд – струящееся платье бронзового оттенка, мягко облегающее фигуру. Почти не уступала дочери и 50-летняя жена Сталлоне. Дамы ослепительно улыбались, позируя фотографам, а София даже успела что-то прошептать отцу, приветствующему поклонников, пишет The Daily Mail.

     

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