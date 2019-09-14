Обязательно к просмотру: 100 лучших фильмов XXI века по версии The Guardian



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кино про гангстеров, супергероев, школьников, любовников и многое другое – в подборке газеты

Газета The Guardian в рамках редакционного проекта о современной культуре отобрала 100 лучших фильмов, вышедших с 2000 года по настоящее время.

В подборку попали недавно вышедший девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (100-е место), хит «Сандэнса» «Зови меня своим именем» (95-е место), «Темный рыцарь» (98-е место), «Догвилль» Ларса фон Триера (37-е место) и многие другие.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке, а вот первая двадцатка:

25. «Прочь» (2017), Джордан Пил.

24. «Ида» (2013), Павел Павликовский.

23. «Борат» (2006), Ларри Чарльз.

22. «Унесенные призраками» (2011), Хаяо Миядзаки.

21. «Белая лента» (2009), Михаэль Ханеке.

20. «Рома» (2018), Альфонсо Куарон.

19. «Линкольн» (2012), Стивен Спилберг.

18. «Серьезный человек» (2009), братья Коэн.

17. «Великая красота» (2013), Паоло Соррентино.

16. «Акт убийства» (2012), Джошуа Оппенхаймер.

15. «Магазинные воришки» (2018), Хирокадзу Корээда.

14. «Белый материал» (2009), Клер Дени.

13. «Вдали от рая» (2002), Тодд Хейнс.

12. «Сын Саула» (2015), Ласло Немеш.

11. «Малхолланд Драйв» (2001), Дэвид Линч.

10. «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» (2004), Трей Паркер.

9. «Зама» (2017), Лукресия Мартель.

8. «Лунный свет» (2016), Барри Дженкинс.

7. «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008), Чарли Кауфман.

6. «Скрытое» (2005), Михаэль Ханеке.

5. «Любовное настроение» (2000), Вонг Карвай.

4. «Побудь в моей шкуре» (2013), Джонатан Глейзер.

3. «Отрочество» (2014), Ричард Линклейтер.

2. «12 лет рабства» (2013), Стив Маккуин.

1. «Нефть» (2007), Пол Томас Андерсон.

Читайте также: Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями