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    Шоу-биз

    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом

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    <p>Олег Винник</p> <p>instagram.com/olegg.vynnyk/</p> - Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом

    Олег Винник

    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Артист пообещал поделится впечатлениями

    Популярный певец, любимец женщин Олег Винник признался, что об отдыхе пока приходится только мечтать – из-за чрезвычайно насыщенного гастрольного графика. Впрочем, свою мечту звезда активно визуализирует.

    «К сожалению, я пока не могу позволить себе отдых. Дело в том, что трудно выделить даже пять или семь дней – настолько у меня расписан график. Если после концерта могу поспать пару часов – уже хорошо», – рассказал артист.

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    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Впрочем, Олег Винник мечтает об особом отпуске, чтобы отдохнуть не только физически, но и обогатиться духовно.

    «Давно хочу посетить одну страну, в которой еще ни разу не был. Это очень особенное место, в первую очередь, с духовной точки зрения, поэтому ожидаю поездки очень трепетно. Хочу побывать там в монастырях, в некоторые из которых, кстати, трудно попасть. Если получится, потом поделюсь впечатлениями», – отметил Олег Винник за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа.

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