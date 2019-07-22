Олег Винник рассказал, где будет отдыхать летом



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Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk/

Артист пообещал поделится впечатлениями

Популярный певец, любимец женщин Олег Винник признался, что об отдыхе пока приходится только мечтать – из-за чрезвычайно насыщенного гастрольного графика. Впрочем, свою мечту звезда активно визуализирует.

«К сожалению, я пока не могу позволить себе отдых. Дело в том, что трудно выделить даже пять или семь дней – настолько у меня расписан график. Если после концерта могу поспать пару часов – уже хорошо», – рассказал артист.

Впрочем, Олег Винник мечтает об особом отпуске, чтобы отдохнуть не только физически, но и обогатиться духовно.

«Давно хочу посетить одну страну, в которой еще ни разу не был. Это очень особенное место, в первую очередь, с духовной точки зрения, поэтому ожидаю поездки очень трепетно. Хочу побывать там в монастырях, в некоторые из которых, кстати, трудно попасть. Если получится, потом поделюсь впечатлениями», – отметил Олег Винник за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа.