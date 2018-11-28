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    Шоу-биз

    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма

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    Оля Полякова - Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма
    Оля Полякова

    Премьера фильма «Свингеры 2» запланирована на 7 марта 2019 года

    Оля Полякова поделилась в Instagram снимком со съемок нового украинского фильма «Свингеры 2». Судя по всему, украинской поп-диве досталась роль изысканной соблазнительницы.

    «Горяченькая будет киношка»,- заинтриговала поклонников Оля.

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    Отметим, что и в обычной жизни Полякова ведет себя не очень скромно. Чего только стоят ее крайне откровенны фото с отдыха.

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    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма
    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма
    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма
    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма
    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма
    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма
    Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок фильма

    Напомним, «Свингеры 2» - сиквел к популярному фильму «Свингеры». По сюжету, две супружеские пары решили поменяться партнерами, чтобы разнообразить интимную жизнь. Провокационное решение оборачиваются для всех героев замечательным опытом, который влияет на семейную жизнь. Последствия необычного эксперимента настолько непредсказуемы, что заставляют молодых людей встречаться снова.

    Премьера фильма «Свингеры 2» запланирована на 7 марта 2019 года. Главные роли в фильме сыграют Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.

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