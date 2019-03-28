«Она собирается забрать все мои деньги»: Николас Кейдж устроил безобразную сцену на регистрации брака



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Николас Кейдж

Регистрировать отношения с 23-летней Эрикой Койке актер пришел будучи сильно пьяным

На днях стало известно, что известный американский актер Николас Кейдж решил заключить свой четвертый по счету брак, как появилась информация о том, что заключение этого самого брака обернулось жутким скандалом.

Все случилось, когда актер и его 23-летняя избранница Эрика Койке пришли подписывать соответствующие документы в государственное учреждение. Момент был бы волнительным и счастливым, если бы не один нюанс – Кейдж был очень сильно пьян. Уже в 11 утра он, как пишет Daily Mail, ходил по залу Бюро по выдаче лицензий на брак и кричал: «Она собирается забрать все мои деньги».

Стало достоянием общественности и то, что, оказывается, бывший парень его избранницы торговал наркотиками. Невеста растерянно лепетала, что даже не просила звезду Голливуда жениться на ней, и любыми путями пыталась увести актера подальше от любопытствующих.

По словам очевидцев, расскандалившегося артиста сотрудники Бюро постарались как можно быстрее увести в отдельную комнату, где и было покончено со всеми необходимыми формальностями.

Джерело: teleprogramma.pro