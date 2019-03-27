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    Шоу-биз

    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги

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    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги

    Речь идет о девятом эпизоде шестого сезона

    Оператор Шон Сэвэдж раскрыл подробности съемочного процесса «Битвы бастардов» - это девятый эпизод шестого сезона «Игра престолов». Сцену битвы называют самой жестокой за всю историю знаменитого сериала. Сэвэдж также признался, что это его любимые съемки за все восемь лет работы над «Игрой престолов».

    Речь идет о моменте, когда Джона Сноу сбивают с ног и давят. В эту минуту зрители замирают, ведь, казалось бы, неуловимый герой впервые по-настоящему оказывается перед лицом смерти.

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    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги
    Оператор «Игры престолов» рассказал о съемках самой жестокой битвы телесаги

    Шон Сэвэдж в интервью YouTube-каналу Game of Thrones рассказал, что актерам дали специальное стоп-слово, которым они могли в экстренной ситуации остановить съемки. При этом одна из самых запоминающихся сцен, где Джон Сноу выбирается из-под груды тел, не была прописана в сценарии. Именно поэтому, считает оператор, в ней показана «настоящая борьба».

    Напомним, что 14 апреля во всем мире запланирована премьера последнего, восьмого сезона проекта «Игра престолов».

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