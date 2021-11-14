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    Wellboy сделал Осадчей очень необычный подарок (видео)

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    Wellboy подарил&nbsp;банку вишневого компота, который закрыла его мама - Wellboy сделал Осадчей очень необычный подарок (видео)
    Wellboy подарил банку вишневого компота, который закрыла его мама
    фото: скриншот

    Wellboy поделился воспоминаниями о своем детстве

    Украинский певец, композитор Wellboy в честь своей последней композиции «Вишни» решил подарить Катерине Осадчей во время интервью в программе «Светская жизнь» банку вишневого компота, который закрыла его мама.

    Также Wellboy поделился воспоминаниями, что когда у него дома отец доставал банку вишневого варенья, то это всегда в доме был праздник.


    Также Wellboy поговорил с Катериной Осадчей о возможном его участии в следующем сезоне «Танцев со звездами».

    Катерина спросила: «Мечтаешь ли ты выйти на паркет «Танцев со звездами» в качестве участника, а не певца?». Wellboy ответил: «Мне очень страшно, очень страшно танцевать вообще».

    Еще он рассказал, что все участники его отговаривают, предупреждают, что в шоу страшно, большие нагрузки. И если бы все-таки он получил предложение об участии в шоу «Танцев со звездами», он бы очень долго думал.

    Напомним, автор хита «Гуси» Wellboy выпустил новую песню. Зажигательный трек получил название «Вишні» и сразу понравился слушателям. Всего за два дня клип на композицию набрал миллион просмотров на ютубе.

    Ранее Wellboy представил трек «Гуси», который набрал более 10 миллионов просмотров на ютубе. Так, о талантливом парне из села Грунь, что на Сумщине, заговорила вся Украина.

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    Теги: праздник время
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    Wellboy сделал Осадчей очень необычный подарок (видео)