Папарацци не врут: Дженнифер Лопес носит утягивающее белье (фото)



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Поклонницы звезды порадовались, что ничто земное не чуждо их кумиру

49-летняя Дженнифер Лопес нечаянно удивила многих поклонников. Артистка оказалась поклонницей корректирующего белья.

Джей Ло является эталоном стиля. Грациозная, соблазнительная, стройная и безумно красивая модель заставляет мужчин замирать при ее появлении. Подтянутая спортивная фигура, тонкая талия и знаменитая попа – это ее отличительные фишки. Дженнифер Лопес много тренируется, поддерживая идеальную форму, поэтому она не стесняется откровенных фотосессий.

Для недавнего мероприятия Дженнифер выбрала коралловое платье от Chanel с оригинальным горлом, рукавами-фонариками и юбкой с запахом. Порыв ветра приподнял подол платья, и фотографы успели сделать кадры, на которых видно, что актриса надела корректирующее белье.

Поклонницы звезды порадовались, что ничто земное не чуждо их кумиру. Впрочем, многие отдали дань фигуре певицы. Для нее эта деталь одежды нужна не для утягивания. Женская хитрость позволила роскошному платью безукоризненно сесть на фигуре. Стилисты советуют надевать корректирующее белье под наряды из тонкой струящейся ткани, чтобы избежать складок и выпуклостей от швов.