Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу



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Ким Кардашьян

Впервые за долгое время модель облачилась в джинсы, что не характерно для светской львицы

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст посетили вечеринку своих друзей в ресторане Nobu в Малибу. На этот раз звезда реалити-шоу облачилась в более скромный наряд.Папарацци удалось сфотографировать пару, когда они уже покидали вечеринку. Они поцеловались на улице, когда рэпер дождался возлюбленную у своего белого Lamborghini, об этом сообщает The Sun.

Напомним, около месяца назад стало известно, что Ким и ее избранник скоро снова станут родителями. Суррогатная мать вынашивает для них ребенка. Сейчас у супругов уже есть трое детей: пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго.

Последняя, к слову, тоже была выношена суррогатной матерью. Дело в том, что врачи запретили модели беременеть из-за высокого риска для здоровья.