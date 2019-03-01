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    Шоу-биз

    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу

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    Ким Кардашьян - Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Ким Кардашьян

    Впервые за долгое время модель облачилась в джинсы, что не характерно для светской львицы

    Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст  посетили вечеринку своих друзей в ресторане Nobu в Малибу. На этот раз звезда реалити-шоу облачилась в более скромный наряд.Папарацци удалось сфотографировать пару, когда они уже покидали вечеринку. Они поцеловались на улице, когда рэпер дождался возлюбленную у своего белого Lamborghini, об этом сообщает The Sun.

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    Напомним, около месяца назад стало известно, что Ким и ее избранник скоро снова станут родителями. Суррогатная мать вынашивает для них ребенка. Сейчас у супругов уже есть трое детей: пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго.

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    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
    Папарацци застали Ким Кардашьян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу

    Последняя, к слову, тоже была выношена суррогатной матерью. Дело в том, что врачи запретили модели беременеть из-за высокого риска для здоровья.

    модель Кардашьян Канье Уэст
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